Во 2 сезоне 9 серии сериала «Ради всего человечества» напряжение между Америкой и Советским Союзом нарастает из-за изменившихся планов миссии экипажа. Атмосфера накаляется и между членами семьи Болдуин из-за приближающегося полета Эда.
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