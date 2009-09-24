В 1 сезоне 6 серии сериала «Вспомни, что будет» на Дженис и агентов ФБР происходит единовременное нападение в разных городах. Расследование позволяет выяснить, что на трупах жертв присутствует знак синей руки из видения Марка.
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