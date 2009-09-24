В 1 сезоне 22 серии сериала «Вспомни, что будет» наступает 29 апреля. Именно этот день все жители Земли посетили ровно шесть месяцев назад. Пока люди пытаются понять, сбудутся ли их видения, Марк и Деметрий предотвращают новое Затмение.
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