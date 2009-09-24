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Киноафиша Сериалы Вспомни, что будет Сезоны Сезон 1 Серия 21

Вспомни, что будет 2009 - 2010 21 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2009
Ход белыми
Сезон 1 / Серия 2 1 октября 2009
137 немецких секунд
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 2009
Черный лебедь
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2009
Скажите правду
Сезон 1 / Серия 5 22 октября 2009
Страшные монстры и большие мурашки
Сезон 1 / Серия 6 29 октября 2009
Подарок
Сезон 1 / Серия 7 5 ноября 2009
Покер с койотом
Сезон 1 / Серия 8 12 ноября 2009
Верь
Сезон 1 / Серия 9 19 ноября 2009
A561984
Сезон 1 / Серия 10 3 декабря 2009
Открывая начало: Часть 1
Сезон 1 / Серия 11 18 марта 2010
Открывая начало: Часть 2
Сезон 1 / Серия 12 18 марта 2010
Ответный удар
Сезон 1 / Серия 13 25 марта 2010
Лучшие ангелы нашего естества
Сезон 1 / Серия 14 1 апреля 2010
Жертва ферзя
Сезон 1 / Серия 15 8 апреля 2010
Не давайте отделиться
Сезон 1 / Серия 16 15 апреля 2010
Сад разветвляющихся путей
Сезон 1 / Серия 17 22 апреля 2010
Прощай, дорога из желтого кирпича
Сезон 1 / Серия 18 29 апреля 2010
Корректировка курса
Сезон 1 / Серия 19 6 мая 2010
Переговоры
Сезон 1 / Серия 20 13 мая 2010
Обратный счет
Сезон 1 / Серия 21 20 мая 2010
Шок от будущего
Сезон 1 / Серия 22 27 мая 2010
О чем серия

В 1 сезоне 21 серии сериала «Вспомни, что будет» начинается допрос Лукаса Хеллингера. Марк рассчитывает выбить из него информацию о следующем Затмении, тогда как Деметрий оказывается перед тяжелым выбором: помочь Саймону или сдать его федералам.

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