В 1 сезоне 21 серии сериала «Вспомни, что будет» начинается допрос Лукаса Хеллингера. Марк рассчитывает выбить из него информацию о следующем Затмении, тогда как Деметрий оказывается перед тяжелым выбором: помочь Саймону или сдать его федералам.
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