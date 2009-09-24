В 1 сезоне 19 серии сериала «Вспомни, что будет» агенты Деметрий и Бэнкс расследуют череду жестоких убийств. Линчеватель карает людей, которые пытаются переписать будущее. Марк тем временем помогает Саймону в поисках Аннабель.
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