В 1 сезоне 18 серии сериала «Вспомни, что будет» федералы сталкиваются с трудностями, вызванными Дженис и ее таинственным заказчиком. Оливия узнает от Габриэля нечто важное, тогда как Аарон продолжает искать Трейси в Афганистане.
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