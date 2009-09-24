Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Вспомни, что будет Сезоны Сезон 1 Серия 12

Вспомни, что будет 2009 - 2010 12 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Больше нет хороших дней
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2009
Ход белыми
Сезон 1 / Серия 2 1 октября 2009
137 немецких секунд
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 2009
Черный лебедь
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2009
Скажите правду
Сезон 1 / Серия 5 22 октября 2009
Страшные монстры и большие мурашки
Сезон 1 / Серия 6 29 октября 2009
Подарок
Сезон 1 / Серия 7 5 ноября 2009
Покер с койотом
Сезон 1 / Серия 8 12 ноября 2009
Верь
Сезон 1 / Серия 9 19 ноября 2009
A561984
Сезон 1 / Серия 10 3 декабря 2009
Открывая начало: Часть 1
Сезон 1 / Серия 11 18 марта 2010
Открывая начало: Часть 2
Сезон 1 / Серия 12 18 марта 2010
Ответный удар
Сезон 1 / Серия 13 25 марта 2010
Лучшие ангелы нашего естества
Сезон 1 / Серия 14 1 апреля 2010
Жертва ферзя
Сезон 1 / Серия 15 8 апреля 2010
Не давайте отделиться
Сезон 1 / Серия 16 15 апреля 2010
Сад разветвляющихся путей
Сезон 1 / Серия 17 22 апреля 2010
Прощай, дорога из желтого кирпича
Сезон 1 / Серия 18 29 апреля 2010
Корректировка курса
Сезон 1 / Серия 19 6 мая 2010
Переговоры
Сезон 1 / Серия 20 13 мая 2010
Обратный счет
Сезон 1 / Серия 21 20 мая 2010
Шок от будущего
Сезон 1 / Серия 22 27 мая 2010
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Вспомни, что будет» агенты продолжают собирать информацию о Затмении, разделившем жизнь людей на «до и «после». Дженис раскрывает секреты Саймона, тогда как беглый ученый Ллойд оказывается на крючке у федералов.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
Не только «Супермен»: 5 горячих новинок кинопроката, которые смотрят по всему миру прямо сейчас
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше