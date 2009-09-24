В 1 сезоне 12 серии сериала «Вспомни, что будет» агенты продолжают собирать информацию о Затмении, разделившем жизнь людей на «до и «после». Дженис раскрывает секреты Саймона, тогда как беглый ученый Ллойд оказывается на крючке у федералов.
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