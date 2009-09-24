В 1 сезоне 11 серии сериала «Вспомни, что будет» внутри спецотдела ФБР происходят изменения. Марка временно отстраняют от службы, тогда как Деметрий становится напарником Вогеля. Им предстоит отправиться на поиски сбежавшего ученого Ллойда.
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