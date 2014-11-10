Во 2 сезоне 9 серии сериала «Физрук» Фома собирает свою банду, состоящую из Димаса, Психа и Банана, которая в будущем должна зарабатывать огромные деньги. Но первое их дело — это заменить тесты по русскому языку, чтобы школьники их не провалили.
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