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Киноафиша Сериалы Физрук Сезоны Сезон 2 Серия 9

Физрук 2014 - 2017 9 серия 2 сезон

6.6 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Физрук»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 10 ноября 2014
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 10 ноября 2014
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 11 ноября 2014
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 12 ноября 2014
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 13 ноября 2014
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 17 ноября 2014
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 18 ноября 2014
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 19 ноября 2014
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 20 ноября 2014
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 24 ноября 2014
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 25 ноября 2014
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 26 ноября 2014
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 27 ноября 2014
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 1 декабря 2014
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 2 декабря 2014
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 3 декабря 2014
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 8 декабря 2014
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 8 декабря 2014
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 9 декабря 2014
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 10 декабря 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Физрук» Фома собирает свою банду, состоящую из Димаса, Психа и Банана, которая в будущем должна зарабатывать огромные деньги. Но первое их дело — это заменить тесты по русскому языку, чтобы школьники их не провалили.

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