Во 2 сезоне 9 серии сериала «Физрук» Фома собирает свою банду, состоящую из Димаса, Психа и Банана, которая в будущем должна зарабатывать огромные деньги. Но первое их дело — это заменить тесты по русскому языку, чтобы школьники их не провалили.