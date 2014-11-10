Во 2 сезоне 8 серии сериала «Физрук» прибежав к Тане на помощь в трудный момент, Фома теперь имеет право спросить с нее любое его желание. В то же время Дима продолжает очаровывать Сашу, а Валя вынужден выслушивать, как сильно влюблена его подруга.