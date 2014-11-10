Во 2 сезоне 4 серии сериала «Физрук» Саша возвращается в школу в своем новом стиле, а Алена подбивает одноклассников испортить ей жизнь. Фома тем временем разыскивает Таню и пытается ее уговорить вернуться на работу в школу, и к нему в том числе.
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