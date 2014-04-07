В 1 сезоне 9 серии сериала «Физрук» наутро после крупной пьянки Фома с Психом пытаются восстановить события прошлой ночи. Гелендвагена на месте нет, зато автомобиль Славы стоит посреди спортивного зала… Вопрос теперь в том, жив ли сам Слава.