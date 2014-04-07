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Киноафиша Сериалы Физрук Сезоны Сезон 1 Серия 9

Физрук 2014 - 2017 9 серия 1 сезон

7.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Физрук»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 7 апреля 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 8 апреля 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 апреля 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 10 апреля 2014
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 14 апреля 2014
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 15 апреля 2014
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 16 апреля 2014
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 17 апреля 2014
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 21 апреля 2014
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 22 апреля 2014
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 23 апреля 2014
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 24 апреля 2014
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 28 апреля 2014
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 29 апреля 2014
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 5 мая 2014
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 6 мая 2014
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 7 мая 2014
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 12 мая 2014
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 13 мая 2014
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 14 мая 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Физрук» наутро после крупной пьянки Фома с Психом пытаются восстановить события прошлой ночи. Гелендвагена на месте нет, зато автомобиль Славы стоит посреди спортивного зала… Вопрос теперь в том, жив ли сам Слава.

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