В 1 сезоне 9 серии сериала «Физрук» наутро после крупной пьянки Фома с Психом пытаются восстановить события прошлой ночи. Гелендвагена на месте нет, зато автомобиль Славы стоит посреди спортивного зала… Вопрос теперь в том, жив ли сам Слава.
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