В 1 сезоне 15 серии сериала «Физрук» Саша собирается поехать на дачу к Антону и заняться с ним сексом. Фома слишком поздно понимает, что сам натолкнул ее на это решение, и теперь с Валей и Татьяной ему срочно нужно предотвратить эту ошибку.