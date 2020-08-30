В 4 сезоне 9 серии сериала «Фитнес» команде тренеров нужно придумать уникальную фитнес-программу и презентовать ее через 3 дня. Однако идей для конкурса ни у кого нет. Рафаэль учится жить без Марины. А Олег зовет Полину в Большой театр.
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