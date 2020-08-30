В 4 сезоне 8 серии сериала «Фитнес» Ася хочет подружиться с Евой и выведать ее истинные планы на Борю. Для этого девушка записывается к ней на прием психотерапии. Марина уехала в Крым, а Леша предлагает временно занять ее место на ресепшене.
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