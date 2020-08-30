В 4 сезоне 7 серии сериала «Фитнес» Ася пытается доказать Белле, что ее стиль управления более эффективный. Марина хочет переехать жить к отцу. А Леша — новый банщик в фитнес-клубе. Первый его клиент — большая шишка, все должно пройти идеально!
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