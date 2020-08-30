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Фитнес 4 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Фитнес»
Сезон 4 / Серия 1 30 августа 2020
Сезон 4 / Серия 2 30 августа 2020
Сезон 4 / Серия 3 6 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 4 7 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 5 8 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 6 9 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 7 13 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 8 14 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 9 15 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 10 16 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 11 20 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 12 21 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 13 22 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 14 23 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 15 27 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 16 28 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 17 29 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 18 30 сентября 2020
Сезон 4 / Серия 19 1 октября 2020
Сезон 4 / Серия 20 3 октября 2020
О чем серия

В 4 сезоне 7 серии сериала «Фитнес» Ася пытается доказать Белле, что ее стиль управления более эффективный. Марина хочет переехать жить к отцу. А Леша — новый банщик в фитнес-клубе. Первый его клиент — большая шишка, все должно пройти идеально!

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