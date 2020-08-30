В 4 сезоне 4 серии сериала «Фитнес» Ася ставит перед командой тренеров невыполнимое задание: заставить их клиента, «Пашу-неадеквашу», продлить абонемент. Полина отказывается встречаться с Олегом, пока тот не расскажет, откуда у него столько денег.
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