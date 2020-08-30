В 4 сезоне 13 серии сериала «Фитнес» Ася узнает, что у Евы с Борей еще не было интимной близости, и считает, что это ее последний шанс вернуть бывшего возлюбленного. Она посылает психолога в Питер, а сама готовится к встрече с Борисом.
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