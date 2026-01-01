Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Первая волна Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Первая волна» (2000)

Актеры сериала «Первая волна» Вся информация о сериале
Sebastian Spence
Cade Foster
Роб ЛаБелль Rob LaBelle
Хелен Джой
Хелен Джой Hélène Joy
Иэн Трейси
Иэн Трейси Ian Tracey
Кендалл Кросс Kendall Cross
Роджер Кросс Roger Cross
Роджер Кросс Roger Cross
Joshua Bridges
Малколм Стюарт Malcolm Stewart
А.Дж. Кук
А.Дж. Кук A.J. Cook
Скотт Беллис Scott Bellis
Эндрю Джексон Andrew Jackson
Крис Хэмпфри Chris Humphreys
Vincent Gale
Эйприл Телек April Telek
Jim Byrnes
Дункан Фрайзер Duncan Fraser
Уилл Сэндерсон Will Sanderson
Джеймс Кидни James Kidnie
Трейси Лордс Traci Lords
Jordan Radcliffe
Нэнси Сорел Nancy Sorel
Стивен И. Миллер Stephen E. Miller
Уильям Б. Дэвис
Уильям Б. Дэвис William B. Davis
Кирстен Праут Kirsten Prout
Уинстон Рекерт Winston Rekert
Она Гроер Ona Grauer
Клодетт Минк Claudette Mink
Том МакБет Tom McBeath
Джейсон Грей-Стенфорд
Джейсон Грей-Стенфорд Jason Gray-Stanford
Кристофер Джадж Christopher Judge
Саманта Феррис Samantha Ferris
Джон Кетберт Jon Cuthbert
Роберт Дункан Rob Murray Duncan
Стэйси Грант Stacy Grant
Клод Нолтон Claude Knowlton
Хауард Делл Howard Dell
Jody Racicot
Дэвид Палффи David Palffy
Питер Уингфилд Peter Wingfield
Адриан Холмс
Адриан Холмс Adrian Holmes
Гарвин Санфорд Garwin Sanford
Теренс Келли Terence Kelly
Джон Тенч John Tench
Марк Гиббон Mark Gibbon
Тревор Дивэлл Trevor Devall
Курт Макс Рунте Kurt Max Runte
Гарвин Кросс Garvin Cross
Патриция Дрэйк Patricia Drake
Дуглас Стюарт J. Douglas Stewart
Байрон Лоусон Byron Lawson
Дэвид Миллберн David Millbern
Brett Delaney
Warren Takeuchi
Jason Low
Marcia Laskowski
Максин Миллер Maxine Miller
Chris Kramer
Дин Маршалл Dean Marshall
Lisa Bunting
Стефен Парк Stephen Park
Лиэнн Адачи Leanne Adachi
Suzanne Ristic
Рон Селмур Ron Selmour
Харрисон Коу Harrison Coe
Рэй Галлетти Ray Galletti
Билл Монди Bill Mondy
Брэд Келли Brad M. Kelley
Rod Wilson
Аарон Крэйвен Aaron Craven
Norman Armour
Джон Б. Лоу John B. Lowe
Майкл Ст. Джон Смит Michael St. John Smith
Стив Байерс
Стив Байерс Steve Byers
Эрик Брекер Eric Breker
Дэррил Квон Darryl Quon
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше