Sebastian Spence
Cade Foster
Хелен Джой
Hélène Joy
Иэн Трейси
Ian Tracey
Кендалл Кросс
Kendall Cross
Роджер Кросс
Roger Cross
Joshua Bridges
Малколм Стюарт
Malcolm Stewart
А.Дж. Кук
A.J. Cook
Скотт Беллис
Scott Bellis
Эндрю Джексон
Andrew Jackson
Крис Хэмпфри
Chris Humphreys
Дункан Фрайзер
Duncan Fraser
Уилл Сэндерсон
Will Sanderson
Джеймс Кидни
James Kidnie
Трейси Лордс
Traci Lords
Jordan Radcliffe
Нэнси Сорел
Nancy Sorel
Стивен И. Миллер
Stephen E. Miller
Уильям Б. Дэвис
William B. Davis
Кирстен Праут
Kirsten Prout
Уинстон Рекерт
Winston Rekert
Клодетт Минк
Claudette Mink
Джейсон Грей-Стенфорд
Jason Gray-Stanford
Кристофер Джадж
Christopher Judge
Саманта Феррис
Samantha Ferris
Джон Кетберт
Jon Cuthbert
Роберт Дункан
Rob Murray Duncan
Клод Нолтон
Claude Knowlton
Дэвид Палффи
David Palffy
Питер Уингфилд
Peter Wingfield
Адриан Холмс
Adrian Holmes
Гарвин Санфорд
Garwin Sanford
Теренс Келли
Terence Kelly
Джон Тенч
John Tench
Тревор Дивэлл
Trevor Devall
Курт Макс Рунте
Kurt Max Runte
Гарвин Кросс
Garvin Cross
Патриция Дрэйк
Patricia Drake
Дуглас Стюарт
J. Douglas Stewart
Байрон Лоусон
Byron Lawson
Дэвид Миллберн
David Millbern
Максин Миллер
Maxine Miller
Дин Маршалл
Dean Marshall
Стефен Парк
Stephen Park
Лиэнн Адачи
Leanne Adachi
Харрисон Коу
Harrison Coe
Рэй Галлетти
Ray Galletti
Брэд Келли
Brad M. Kelley
Аарон Крэйвен
Aaron Craven
Майкл Ст. Джон Смит
Michael St. John Smith
Стив Байерс
Steve Byers
Дэррил Квон
Darryl Quon