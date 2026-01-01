Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Первая волна Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Первая волна» (1999)

Актеры сериала «Первая волна» Вся информация о сериале
Sebastian Spence
Cade Foster
Роб ЛаБелль Rob LaBelle
Lisa Howard
Кетт Тертон
Кетт Тертон Kett Turton
Тайрон Лейтсо Tyron Leitso
Роджер Кросс Roger Cross
Моника Шнарре Monika Schnarre
Лалаиниа Линдбьерг Lalainia Lindbjerg
Джерри Вассерман Jerry Wasserman
Адам Бич
Адам Бич Adam Beach
Питер Флемминг Peter Flemming
Пол Экштейн Paul Eckstein
Элли Харви Ellie Harvie
Greg Thirloway
Вуди Джеффриз Woody Jeffreys
Кармен Мур Carmen Moore
Ben Bass
Мишель Харрисон Michelle Harrison
Маккензи Грэй
Маккензи Грэй Mackenzie Gray
Стефани фон Пфеттен Stefanie von Pfetten
Дезире Зуровски Desiree Zurowski
Кимберли Хортон Kim Hawthorne
Даниэлла Эвангелиста Daniella Evangelista
Терил Ротери Teryl Rothery
Патриция Дрэйк Patricia Drake
Сара Чок
Сара Чок Sarah Chalke
Барбара Тайсон Barbara Tyson
Джон Капелос John Kapelos
Виктория Прэтт Victoria Pratt
Кирби Морроу Kirby Morrow
Майкл Хоган Michael Hogan
Эллисон Хоссак Allison Hossack
Пол Йоханссон Paul Johansson
Дэвид Пэйткау David Paetkau
Эндрю Эйрли Andrew Airlie
Сьюзи Йоахим Saraphina Joachim
Райан Майкл Michael Ryan
Рик Раванелло
Рик Раванелло Rick Ravanello
Тиффани Линдолл-Найт Tiffany Lyndall-Knight
Кен Тремблетт
Кен Тремблетт Ken Tremblett
Гэбриэлль Миллер Gabrielle Miller
Алан С. Петерсон A.C. Peterson
Blu Mankuma
Nicole Oliver
Venus Terzo
Brent Stait
Роберт Дункан Rob Murray Duncan
Марк Хамфри Mark Humphrey
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель Katharine Isabelle
Том Батлер Tom Butler
Кэмпбелл Лэйн Campbell Lane
Билл Крофт Bill Croft
Гленн Моршауэр
Гленн Моршауэр Glenn Morshower
Кристофер Шайр Christopher Shyer
Бренда Джеймс Brenda James
Алекс Захара Alex Zahara
Адам Харингтон Adam J. Harrington
Michael Tayles
Бен Коттон Ben Cotton
David Storch
Сара Линд Sarah Lind
Майкл Сунчик Michael Sunczyk
Л. Харви Голд L. Harvey Gold
Боб Фрейзер Bob Frazer
Энн Мари Лоудер Anne Marie Loder
Грэм Грин
Грэм Грин Graham Greene
Уильям Деври William deVry
Колин Лоуренс
Колин Лоуренс Colin Lawrence
Тим Хенри Tim Henry
Энтони Юлк
Энтони Юлк Anthony Ulc
Карен Холнесс Karen Holness
Сэм Винсент Sam Vincent
Anthony Harrison
Clay St. Thomas
Doug Abrahams
Джим Шилд Jim Shield
John Tierney
Кеван Оцдзи Kevan Ohtsji
Lisa Marie Caruk
Питер Кент Peter Kent
Сара Дикинс Sarah Deakins
Йен Робисан Ian Robison
Глен Гулд Glen Gould
Донни Джеймс Лукас Donny Lucas
Скотт Хайндл Scott Heindl
Миранда Фригон Miranda Frigon
Дуглас Стюарт J. Douglas Stewart
Меррилин Гэнн Merrilyn Gann
Кэйт Люйбен Kate Luyben
Элизабет Тай Elizabeth Thai
Дэррил Шилар Darryl Scheelar
Patrick McManus
Сильвеста Стюарт Sylvesta Stuart
Кристина Кокс Christina Cox
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше