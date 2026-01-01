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Киноафиша Сериалы Первая волна Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Первая волна» (1998)

Актеры сериала «Первая волна» Вся информация о сериале
Sebastian Spence
Cade Foster
Роб ЛаБелль Rob LaBelle
Стэйси Грант Stacy Grant
Камилль Салливан
Камилль Салливан Camille Sullivan
Киган Коннор Трейси
Киган Коннор Трейси Keegan Connor Tracy
Адриан Холмс
Адриан Холмс Adrian Holmes
Ингрид Кавелаарс Ingrid Kavelaars
Дженнифер Коппинг Jennifer Copping
Ингрид Торранс Ingrid Torrance
Зэкари Энсли Zachary Ansley
Аарон Перл Aaron Pearl
Дэна Брукс Dana Brooks
Роджер Кросс Roger Cross
Джоэли Коллинз Joely Collins
William S. Taylor
Myron Natwick
Кристина Кокс Christina Cox
Рэйчел Хэйуорд Rachel Hayward
Брэнди Ледфорд Brandy Ledford
Гордон Карри Gordon Currie
Джерард Планкет Gerard Plunkett
Lauren K. Robek
Дункан Фрайзер Duncan Fraser
Бреннан Эллиотт Brennan Elliott
Сьюзэн Хоган Susan Hogan
Rochelle Greenwood
Эммануэль Вожье
Эммануэль Вожье Emmanuelle Vaugier
Тай Олссон
Тай Олссон Ty Olsson
Rochelle Greenwood
Rochelle Greenwood
Andrew McIlroy
Питер Флемминг Peter Flemming
Фред Хендерсон Fred Henderson
Каван Смит Kavan Smith
Jorge Vargas
Кендалл Кросс Kendall Cross
Tanja Reichert
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель Katharine Isabelle
Гари Чок Garry Chalk
Роберт Уизден Robert Wisden
Том Батлер Tom Butler
Rochelle Greenwood
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин Tyler Labine
Стивен И. Миллер Stephen E. Miller
Сара Стрэйндж Sarah Strange
Питер Брайант Peter James Bryant
Клодетт Минк Claudette Mink
Лорена Гэйл Lorena Gale
Лори Пэйтон Laurie Paton
Nicole Oliver
Tara Spencer-Nairn
Джилл Тид Jill Teed
Джиллиан Барбер Gillian Barber
Doris Chillcott
Айрис Куинн Iris Quinn
Тобиас Мелер Tobias Mehler
Уильям Деври William deVry
Гарвин Санфорд Garwin Sanford
Джордж Буза George Buza
Kevin McNulty
Роберт Молони Robert Moloney
Энн Опеншоу Anne Openshaw
Бренда Кричлоу Brenda Crichlow
Эд Эванко Ed Evanko
Джонатан Уолкер Jonathan Walker
Джон Новак John Novak
Л. Харви Голд L. Harvey Gold
Митчелл Костерман Mitchell Kosterman
Филлип Митчелл Phillip Mitchell
Тим Прогош Tim Progosh
Ли Рейчел Фейт Leigh Rachel Faith
Дэвид Ловгрен David Lovgren
Тайрон Лейтсо Tyron Leitso
Хиро Канагава
Хиро Канагава Hiro Kanagawa
Дэвид Фредерикс David Fredericks
Ellen Dubin
Наташа Мальте
Наташа Мальте Natassia Malthe
Стив Бачич
Стив Бачич Steve Bacic
Рик Раванелло
Рик Раванелло Rick Ravanello
Дэррил Шилар Darryl Scheelar
Йен Робисан Ian Robison
Тим Хенри Tim Henry
Amber Rothwell
Дон Томпсон Don Thompson
Rob Freeman
David Allan Pearson
Ричард Ньюман Richard Newman
Alfonso Quijada
Уилл Сэндерсон Will Sanderson
Стефани фон Пфеттен Stefanie von Pfetten
Марк Гиббон Mark Gibbon
Пол МакДжиллион
Пол МакДжиллион Paul McGillion
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