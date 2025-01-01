EddieПаранойя — это не заразное состояние, это образ жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[вступительное повествование]
КадВ 1564 году Нострадамус предсказал уничтожение Земли в трёх ужасных волнах. Первая волна уже здесь. Меня зовут Кад Фостер. Это мои журналы. Они убили мою жену, подставили меня под убийство. Теперь я бегу, но не прячусь. С пророчествами Нострадамуса в качестве путеводителя я ищу их. Я охочу на них. Я остановлю первую волну.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JoshuaТы их последняя надежда на выживание, а они слюну пускают при мысли о твоей крови.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JoshuaВ прошлый раз, когда мы встречались, я позволил тебе жить. Не заставляй меня жалеть об этом решении.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
EddieИногда безумцы оказываются пророками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Роб ЛаБелль
Rob LaBelle
Sebastian Spence
Роджер Кросс
Roger Cross
Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала
В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше