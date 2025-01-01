[вступительное повествование]

Кад В 1564 году Нострадамус предсказал уничтожение Земли в трёх ужасных волнах. Первая волна уже здесь. Меня зовут Кад Фостер. Это мои журналы. Они убили мою жену, подставили меня под убийство. Теперь я бегу, но не прячусь. С пророчествами Нострадамуса в качестве путеводителя я ищу их. Я охочу на них. Я остановлю первую волну.