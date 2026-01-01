Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Светлячок Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Светлячок» (2002)

Актеры сериала «Светлячок» Вся информация о сериале
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион Nathan Fillion
Джина Торрес
Джина Торрес Gina Torres
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик Alan Tudyk
Морена Баккарин
Морена Баккарин Morena Baccarin
Inara Serra Адам Болдуин
Адам Болдуин Adam Baldwin
Jayne Cobb Джуэл Стэйт
Джуэл Стэйт Jewel Staite
Шон Маэр
Шон Маэр Sean Maher
Dr. Simon Tam Саммер Глау
Саммер Глау Summer Glau
River Tam Рон Гласс
Рон Гласс Ron Glass
Melinda Clarke
Ричард Брукс Richard Brooks
Стивен Флинн Steven Flynn
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс Christina Hendricks
Том Таулз Tom Towles
Карлос Джэкотт Carlos Jacott
Грегори Итцин Gregory Itzin
Марк Шеппард
Марк Шеппард Mark Sheppard
Даг Сэвант Doug Savant
Майкл Фэйрмэн Michael Fairman
Блейк Роббинс Blake Robbins
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше