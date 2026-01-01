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В поисках Картер
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «В поисках Картер» (2015)
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Актеры сериала «В поисках Картер»
Вся информация о сериале
Кэтрин Прескотт
Kathryn Prescott
Синтия Уэтрос
Cynthia Watros
Elizabeth Wilson
Anna Jacoby-Heron
Taylor Wilson
Алексис Денисоф
Alexis Denisof
David Wilson
Zac Pullam
Grant Wilson
Zac Pullam
Алекс Саксон
Alex Saxon
Милена Гович
Milena Govich
Калеб Руминер
Caleb Ruminer
Джесси Хендерсон
Jesse Henderson
Ванесса Морган
Vanessa Morgan
Бен Уинчелл
Ben Winchell
Мэйсон Дай
Mason Dye
Роберт Пайн
Robert Pine
Джесси Каррере
Jesse Carere
Молли Кунц
Molly Kunz
Джексон Рэтбоун
Jackson Rathbone
Сабина Гадеки
Sabina Gadecki
Мередит Бакстер
Meredith Baxter
Майкл Роарк
Michael Roark
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