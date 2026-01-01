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Буду рада, если ты умрешь
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Буду рада, если ты умрешь» (2018)
О сериале
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Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Буду рада, если ты умрешь»
Вся информация о сериале
Пэк Чин-хи
Baek Jin-hee
Кан Джи Хьан
Kang Ji-hwan
Кон Мён
Kong Myeong
Ин Гё-джин
In Gyo-jin
Ли Бён-джун
Lee Byeong-joon
Чо Хан-чхоль
Han-chul Jo
Рю Хён Гён
Ryu Hyun Kyung
Со Джон-ён
Seo Jeong-yeon
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