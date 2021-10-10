В 7 сезоне 7 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» один из персонажей обращается за поддержкой к Стрэнду, понимая, что ему необходима помощь в столь непростое для башни время. Но получит ли герой то, что хочет?
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