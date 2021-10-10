В 7 сезоне 3 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» двое персонажей всеми силами стремятся выжать Тедди из бункера, в котором все они прячутся. Многие не доверяют Тедди: они не уверены, что парень говорит о себе правду и ничего не скрывает.