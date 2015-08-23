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Киноафиша Сериалы Бойтесь ходячих мертвецов Сезоны Сезон 1 Серия 3

Бойтесь ходячих мертвецов 2015 3 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Бойтесь ходячих мертвецов»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 23 августа 2015
Так близко, и всё-таки далеко
Сезон 1 / Серия 2 30 августа 2015
Собака
Сезон 1 / Серия 3 13 сентября 2015
Не исчезай
Сезон 1 / Серия 4 20 сентября 2015
Кобальт
Сезон 1 / Серия 5 27 сентября 2015
Хороший человек
Сезон 1 / Серия 6 4 октября 2015
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» ситуация на территории Калифорнии достигает критической точки. Люди устраивают погромы, а полиция безуспешно сражается с зомби. Спасаясь от вируса, группа ищет убежище в доме Салазаров.

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