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Киноафиша Сериалы Бойтесь ходячих мертвецов Сезоны Сезон 1 Серия 2

Бойтесь ходячих мертвецов 2015 2 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Бойтесь ходячих мертвецов»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 23 августа 2015
Так близко, и всё-таки далеко
Сезон 1 / Серия 2 30 августа 2015
Собака
Сезон 1 / Серия 3 13 сентября 2015
Не исчезай
Сезон 1 / Серия 4 20 сентября 2015
Кобальт
Сезон 1 / Серия 5 27 сентября 2015
Хороший человек
Сезон 1 / Серия 6 4 октября 2015
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» одинокая мать и школьный учитель убеждаются, что в Лос-Анджелесе действительно творятся жуткие вещи. Пока Мэдисон помогает Нику справиться с героиновой ломкой, Трэвис пытается отыскать сына.

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