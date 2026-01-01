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Киноафиша Сериалы Фатма Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Фатма» (2021)

Актеры сериала «Фатма» Вся информация о сериале
Бурджу Бириджик
Бурджу Бириджик Burcu Biricik
Уур Юджел Ugur Yücel
Мехмет Иилмаз Ак
Мехмет Иилмаз Ак Mehmet Yilmaz Ak
Хазал Тюресан
Хазал Тюресан Hazal Türesan
Гюльчин Кюльтюр Шахин Gülçin Kültür Şahin
Онур Озтюрк Çagdas Onur Öztürk
Дениз Шен Хамзаоглу Deniz Sen Hamzaoglu
Олгун Токер
Олгун Токер Olgun Toker
Дидем Инселел
Дидем Инселел Didem Inselel
Шехсувар Акташ Sehsuvar Aktas
Сабахаттин Якут Sabahattin Yakut
Умут Курт Umut Kurt
Кубилай Тунчер
Кубилай Тунчер Kubilay Tunçer
Умму Путгул Ümmü Putgül
Ягизджан Коньяли Yagiz Can Konyali
Эджем Узун Ecem Uzun
Мелис Сезен
Мелис Сезен Melis Sezen
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