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Обречен любить тебя
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Обречен любить тебя» (2014)
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Актеры сериала «Обречен любить тебя»
Вся информация о сериале
Чан Хёк
Jang Hyuk
Чан На-ра
Na-ra Jang
Чхве Джин-хёк
Choi Jin-Hyuk
Чхве Дэ-чхоль
Choi Dae-cheol
Чон Ын-пхё
Jeong Eun-pyo
Чан Гван
Jang Gwang
Кан Ха-ныль
Kang Ha-neul
Пак Хи-бон
Park Hee-Von
Лим Хён-джун
Lim Hyeong-joon
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