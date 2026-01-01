Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Судьба: сага Винкс Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Судьба: сага Винкс» (2021)

Актеры сериала «Судьба: сага Винкс» Вся информация о сериале
Эбигейл Коуэн
Эбигейл Коуэн Abigail Cowen
Ханна ван дер Вестхойзен
Ханна ван дер Вестхойзен Hannah van der Westhuysen
Прешес Мустафа Precious Mustapha
Элиот Солт
Элиот Солт Eliot Salt
Элиша Эпплбаум Elisha Applebaum
Дэнни Гриффин
Дэнни Гриффин Danny Griffin
Сэди Совералл
Сэди Совералл Sadie Soverall
Фредди Торп
Фредди Торп Freddie Thorp
Ева Бертистл
Ева Бертистл Eva Birthistle
Роберт Джеймс-Колльер Robert James-Collier
Лесли Шарп Lesley Sharp
Ив Бест
Ив Бест Eve Best
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше