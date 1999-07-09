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Киноафиша Сериалы Гриффины Сезоны
Гриффины (1999 - …), список сезонов Family Guy 16+
Год выпуска 1999
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
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Список сезонов сериала «Гриффины»
Гриффины - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1999, 7 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1999, 21 эпизод
 
Гриффины - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2001, 22 эпизода
 
Гриффины - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2005, 30 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2006, 18 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2007, 12 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2008, 16 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2009, 21 эпизод
 
Гриффины - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2010, 18 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2011, 23 эпизода
 
Гриффины - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2012, 22 эпизода
 
Гриффины - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2013, 21 эпизод
 
Гриффины - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2014, 18 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2015, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2016, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2017, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2018, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2019, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2020, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2021, 20 эпизодов
 
Гриффины - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2022, 1 эпизод
 
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