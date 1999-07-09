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Гриффины
Сезоны
Гриффины (1999 - …), список сезонов
Family Guy
16+
Год выпуска
1999
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Fox
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Список сезонов сериала «Гриффины»
Сезон 1 / Season 1
1999,
7 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
1999,
21 эпизод
Сезон 3 / Season 3
2001,
22 эпизода
Сезон 4 / Season 4
2005,
30 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2006,
18 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2007,
12 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2008,
16 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
2009,
21 эпизод
Сезон 9 / Season 9
2010,
18 эпизодов
Сезон 10 / Season 10
2011,
23 эпизода
Сезон 11 / Season 11
2012,
22 эпизода
Сезон 12 / Season 12
2013,
21 эпизод
Сезон 13 / Season 13
2014,
18 эпизодов
Сезон 14 / Season 14
2015,
20 эпизодов
Сезон 15 / Season 15
2016,
20 эпизодов
Сезон 16 / Season 16
2017,
20 эпизодов
Сезон 17 / Season 17
2018,
20 эпизодов
Сезон 18 / Season 18
2019,
20 эпизодов
Сезон 19 / Season 19
2020,
20 эпизодов
Сезон 20 / Season 20
2021,
20 эпизодов
Сезон 21 / Season 21
2022,
1 эпизод
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