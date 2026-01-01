«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда

Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи

Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше

Если у вас интуиция круче, чем у Холмса и Брагина: 5 детективов, в которых невозможно найти убийцу до самого финала

«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры

Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять

«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все

Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?

2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3

Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше