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Киноафиша Сериалы Все ненавидят Криса Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Все ненавидят Криса» (2006)

Актеры сериала «Все ненавидят Криса» Вся информация о сериале
Терри Крюс
Терри Крюс Terry Crews
Тичина Арнольд
Тичина Арнольд Tichina Arnold
Текуан Ричмонд
Текуан Ричмонд Tequan Richmond
Имани Хаким
Имани Хаким Imani Hakim
Винсент Мартелла
Винсент Мартелла Vincent Martella
Тайлер Джеймс Уильямс
Тайлер Джеймс Уильямс Tyler James Williams
Крис Рок
Крис Рок Chris Rock
Narrator Антонио Фаргас
Антонио Фаргас Antonio Fargas
Тодд Бриджес Todd Bridges
Monk
Джейсон Александр
Джейсон Александр Jason Alexander
Лоретта Дивайн
Лоретта Дивайн Loretta Devine
Ричард Льюис Richard Lewis
Орландо Джонс
Орландо Джонс Orlando Jones
Роберт Вул Robert Wuhl
Уэйн Брэди Wayne Brady
Джеки Гарри Jackée Harry
Эрнест Томас Ernest Thomas
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг Whoopi Goldberg
Louise Clarkson
Джимми Уокер Jimmie 'JJ' Walker
Арт Эванс Art Evans
Марио Джойнер Mario Joyner
Рики Харрис Ricky Harris
Блэйк Хайтауэр Blake Hightower
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