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Киноафиша Сериалы Все ненавидят Криса Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Все ненавидят Криса» (2005)

Актеры сериала «Все ненавидят Криса» Вся информация о сериале
Терри Крюс
Терри Крюс Terry Crews
Тичина Арнольд
Тичина Арнольд Tichina Arnold
Текуан Ричмонд
Текуан Ричмонд Tequan Richmond
Имани Хаким
Имани Хаким Imani Hakim
Винсент Мартелла
Винсент Мартелла Vincent Martella
Тайлер Джеймс Уильямс
Тайлер Джеймс Уильямс Tyler James Williams
Крис Рок
Крис Рок Chris Rock
Narrator
Киша Шарп Keesha Sharp
Тим Медоуз
Тим Медоуз Tim Meadows
Гэри Басараба Gary Basaraba
Джуди Чиччолелла
Джуди Чиччолелла Jude Ciccolella
Антонио Фаргас
Антонио Фаргас Antonio Fargas
Кларенс Уильямс III Clarence Williams III
Рэйвен Гудвин
Рэйвен Гудвин Raven Goodwin
Блейк Кларк
Блейк Кларк Blake Clark
Джеки Гарри Jackée Harry
Aree Davis
Эрика Хаббард Erica Hubbard
Лоретта Дивайн
Лоретта Дивайн Loretta Devine
Джаз Рэйкол
Джаз Рэйкол Jazz Raycole
Майкл Эстим Michel Estime
Кул Мо Ди Kool Moe Dee
Nichelle Hines
Джон Каподиче John Capodice
Стоуни Джексон Stoney Jackson
Джерри Блэк Gerry Black
Тайрел Джексон Уильямс Tyrell Jackson Williams
Джимми Уокер Jimmie 'JJ' Walker
Джеймс Кин James Keane
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