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Все ненавидят Криса
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Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Все ненавидят Криса» (2005)
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Актеры сериала «Все ненавидят Криса»
Вся информация о сериале
Терри Крюс
Terry Crews
Тичина Арнольд
Tichina Arnold
Текуан Ричмонд
Tequan Richmond
Имани Хаким
Imani Hakim
Винсент Мартелла
Vincent Martella
Тайлер Джеймс Уильямс
Tyler James Williams
Крис Рок
Chris Rock
Narrator
Киша Шарп
Keesha Sharp
Тим Медоуз
Tim Meadows
Гэри Басараба
Gary Basaraba
Джуди Чиччолелла
Jude Ciccolella
Антонио Фаргас
Antonio Fargas
Кларенс Уильямс III
Clarence Williams III
Рэйвен Гудвин
Raven Goodwin
Блейк Кларк
Blake Clark
Джеки Гарри
Jackée Harry
Aree Davis
Эрика Хаббард
Erica Hubbard
Лоретта Дивайн
Loretta Devine
Джаз Рэйкол
Jazz Raycole
Майкл Эстим
Michel Estime
Кул Мо Ди
Kool Moe Dee
Nichelle Hines
Джон Каподиче
John Capodice
Стоуни Джексон
Stoney Jackson
Джерри Блэк
Gerry Black
Тайрел Джексон Уильямс
Tyrell Jackson Williams
Джимми Уокер
Jimmie 'JJ' Walker
Джеймс Кин
James Keane
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