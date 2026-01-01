Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Все ненавидят Криса
Награды
Награды и номинации «Все ненавидят Криса»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о сериале
Золотой глобус 2006
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Это как драники — только картошку тереть не надо: готовлю целую гору вкуснятины за 30 минут по рецепту «проще простого»
Тут не только Абхазия: где отдохнуть с детьми в сентябре-2026 без адских цен — 5 направлений с лазурными пляжами и жарой
Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств
Это как «Сваты» или даже лучше: Стоянов и Добронравов покорили зрителей в летней новинке — за месяц сборы более 370 000 000 рублей
«Лучший сериал с Крисом Праттом»: боевик Amazon подобрался к 8 баллам на IMDb и уже переплюнул «Джека Ричера»
НТВ переснял корейский детектив – и переплюнул оригинал: получился прекрасный сериал с Любимовым на 16 серий, где «ничего не раздражает»
4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов
Автор «Во все тяжкие» создал для Apple TV самый просматриваемый хит в истории — а потом разбил сердца фанатам новостью о 2 сезоне
Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»
«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом
Все 8 серий уже вышли целиком: свежий сериал с рейтингом 7,2 на IMDb с Дженнифер Гарнер идеален на пару уютных вечеров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить