В 1 сезоне 2 серии сериала «Если ты не со мной» Алексей помогает Зарине, когда раненая девушка спасается от преследования Царева. Барон Рамир прекращает деловое сотрудничество с бизнесменом. Лайош решает разорвать помолвку с цыганкой Розой.
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