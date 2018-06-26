В 1 сезоне 42 серии сериала «Ранняя пташка» гордыня не позволяет нашим героям объясниться друг с другом, но когда происходит беда, общее дело подталкивает их начать разговор. Между тем с помощью Эмре Джану удается загнать Йигита в угол.
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