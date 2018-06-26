В 1 сезоне 31 серии сериала «Ранняя пташка» неожиданно Джану поступает предложение о работе на Балканах, в связи с чем Санем принимает решение уволиться из агентства. По воле случая девушка попадает в больницу, где знакомится с Йигитом.
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