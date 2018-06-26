В 1 сезоне 2 серии сериала «Ранняя пташка» Санем ввязывается в неприятности, из которых не так просто найти выход. Айлин во что бы то ни стало пытается сорвать сделку Джана с крупной авиакомпанией, и Санем оказывается в центре этого конфликта.