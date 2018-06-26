В 1 сезоне 17 серии сериала «Ранняя пташка» выясняется, что Санем стала партнером фирмы. Она просит Эмре рассказать Джану всю правду, но у того совсем другие планы. Девушка оказывается в сложной ситуации, ее отношения с Джаном только ухудшаются.
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