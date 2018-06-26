В 1 сезоне 15 серии сериала «Ранняя пташка» случайным образом Джан замечает в сумочке Айлин обручальное кольцо, принадлежащее Санем. Девушке придется все объяснить своему возлюбленному. Мевкибе и Нихат готовят друг другу сюрпризы в честь годовщины.
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