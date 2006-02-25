В 1 сезоне 23 серии сериала «Эрго Прокси» наступает время заключительного поединка. Некоторые герои снимают маски. Монада возвращается и стремится убедить Винсента объединиться с ней. Кому же суждено выйти из финальной битвы победителем?
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