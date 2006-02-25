В 1 сезоне 22 серии сериала «Эрго Прокси» Ромдо продолжает разрушаться. Винсент вновь сталкивается с Прокси-1. Рауль не может совладать со своими эмоциями. Его захлестывают чувство стыда и раскаяния. В отчаянии он отправляется искать Пино.
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