В 1 сезоне 18 серии сериала «Эрго Прокси» троица сумела добраться до разрушенного Моска. Это место, где давным-давно произошел на свет Винсент. Внезапно герои понимают, что истина ведет их назад в Ромдо. Разочарованию нет предела, но медлить нельзя.
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