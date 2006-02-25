В 1 сезоне 15 серии сериала «Эрго Прокси» Винсент понимает, что очутился в своеобразном игровом реалити-проекте. Он подвергается испытаниям. На кону стоит его собственная жизнь, и не всегда у игрока есть право совершить хоть малейшую ошибку.
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