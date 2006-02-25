В 1 сезоне 14 серии сериала «Эрго Прокси» во время отдыха в давно всеми покинутом куполе начинают происходить весьма необычные происшествия. Жизни трёх усталых воинов подвергаются серьезной угрозе, однако они готовы доблестно отразить удар.
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