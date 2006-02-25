В 1 сезоне 1 серии сериала «Эрго Прокси» в городе происходит череда загадочных нападений. Следователь Рил получает приказ заняться этим делом. Помощь ей оказывает её авторейв. Девушка сталкивается с гуманоидным монстром. Он атакует.
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