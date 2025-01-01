HoodyЛожь — это правда, пока ты не признаешь её ложью. Увидеть правду за этими ложами, вероятно, правильно. Однако это не обязательно принесёт счастье. Ложь — это счастье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kazkis ProxyВсе, кто блуждает во тьме, ищут свет, но когда они достигают света, отворачивают глаза от слепящего света.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Proxy OneС точки зрения других я часть мира, но когда я наблюдаю мир со своей точки зрения, меня нигде нет. Наблюдать — значит создавать перспективу. Я никогда не могу прекратить быть отправной точкой со своей точки зрения. Я наблюдаю то, что не я сам. Это первый принцип, который нужно понять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Proxy OneЯ никто. Даже если бы я был кем-то, ты не смог бы это понять. И даже если бы ты мог, у тебя не было бы инструментов, чтобы выразить это знание. Я не принадлежу этому миру. Это предел, граница между всем и собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Хироси Арикава
Hiroshi Arikawa
Troy Baker
Дэмеон Кларк
Dameon Clarke
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше